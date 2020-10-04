Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединок Ла Лиги.

Реал в рамках поединка пятого тура чемпионата Испании отправится в гости к Леванте.

Леванте — Реал

Воскресенье, 17:00. Вильярреал, Эштадио де ла Керамика. Хосе Мунуэра — главный арбитр встречи. Трансляция — Megogo.

Леванте подходит к поединку против Реала с тремя набранными баллами в активе и находится в нижней части турнирной таблицы. "Лягушки" получили в соперники на старте сезона Валенсию и Севилью и потерпели поражения, хотя принципиальный бой с "летучими мышами" мог пройти иначе, учитывая их финансовые проблемы.





Три балла Леванте набрал на выезде против Осасуны. Игра команды в обороне вызывает некоторые вопросы, но это наблюдалось и ранее, а также компенсировалась зрелищной игрой в атаке. Соперник у "лягушек" не из простых, который явно может провести поединок без пропущенных голов и подловить оппонента.

Подопечные Зидана к данному отрезку чемпионата набрали семь баллов в трех поединках. Начали сезон "сливочные" с нулевой ничьей против Реала Сосьедада на выезде, затем не без проблем одолели Бетис на выезде, а посреди этой недели дома обыграли Вальядолид с минимальным преимуществом в счете благодаря точному удару Винисиуса.

Особое внимание Реал привлекает еще и тем, что будет выступать вместе с Шахтером в одной группе Лиги чемпионов, а потому украинским болельщикам еще интереснее будет следить за выступлениями команды Зидана.

Ожидаем, что мадридцы смогут добиться победного результата, но простым поединок явно не будет. Некоторые вопросы вызывает позиция правого защитника у Реала — и Карвахаль, и Одриосола получили повреждения, а потому ожидаем там универсального бойца Начо. По-прежнему травмирован Азар, который так и не может выйти на пик в Реале.

Не сыграют: Дукуре — Мариано, Кроос, Азар

Под вопросом: Рочина, Эрнани - Милитан

Интересные факты:

Реал Мадрид выиграл 12 из последних 14 матчей Ла Лиги.

Было забито меньше 2,5 голов в 8 из последних 10 домашних матчей Леванте в Ла Лиге.