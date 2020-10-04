Испания

Марокканский вингер может продолжить карьеру в Испании.

Один из лидеров АЗ Уссама Идрисси близок к переходу в Севилью. "Нервионцы" практически договорились с АЗ о трансфере за 12 млн евро + 3 млн евро в виде бонусов, сообщает Marca со ссылкой на Eldesmarque.

Подписание Идрисси – следствие желания тренера Севильи Хулена Лопетеги усилить конкуренцию на флангах атаки и увеличить глубину состава.

В это трансферное окно Севилью мог покинуть центральный защитник Жюль Кунде, однако клуб отказался продавать его в Манчестер Сити.