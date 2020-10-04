"Красные" победили дома со счетом 2:0.
Осасуна – Сельта, Getty Images
04 октября 2020, 14:59
В матче 5-го тура Примеры Осасуна одержала домашнюю победу над Сельтой со счетом 2:0. Голами в составе хозяев отличились Ронкалья и Кальери.
Осасуна – Сельта 2:0
Голы: Ронкалья, 23, Кальери, 76.
Осасуна: Эррера – Ронкалья, Унаи Гарсия (Адриан, 90), Давид Гарсия, Иньиго Перес – Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо (Видаль, 83), Кальери, Торро – Барха (Хони Родригес, 64), Гальего (Монкайола, 64).
Сельта: Вильяр – Мальо, Айду, Мурильо, Оласа – Денис Суарес, Йокушлу, Тапия (Санти Мина, 73), Нолито (Родригес, 81) – Баэса (Мор, 60), Аспас.
Предупреждения: Давид Гарсия, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Родригес – Тапия, Мурильо.