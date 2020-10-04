Испания

"Лисы" победили со счетом 1:0.

Алавес обыграл на своем поле Атлетик в матче 5-го тура Примеры со счетом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте матча забил Родриго Эли.

Стоит отметить, что Алавес завершал поединок в меньшинстве после того, как Дуарте подучил две желтых карточки на 86-й минуте.

Алавес – Атлетик 1:0

Гол: Эли, 74.

Алавес: Пачеко – Химо Наварро, Лежен, Лагуардиа (Эли, 65) – Мендес (Хави Лопес, 90), Пина (Ману Гарсия, 76), Батталья, Пере Понс, Дуарте – Хоселу, Дейверсон (Лукас Перес, 46).

Атлетик: Унаи Симон – Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 49) – Унаи Лопес (Беренгер, 78), Дани Гарсия – Уильямс (Вильялибре, 78), Сансет (Муниаин, 59), Кордоба (Морсильо, 59) – Рауль Гарсия.

Предупреждения: Дуарте – Дани Гарсия, Нуньес, Мартинес.

Удаление: Дуарте, 86.