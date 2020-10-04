Испания

Голы Винисиуса Жуниора и Бензема принесли мадридцам три балла.

Реал в рамках пятого тура чемпионата Испании отправился в гости к Леванте и добился победы с комфортным счетом.

Винисиус открыл счет в матче еще в дебюте встречи, а снять все вопросы удалось лишь благодаря точному удару Бензема в компенсированное время.

Леванте — Реал 0:2

Голы: Винисиус, 16, Бензема, 90+5

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Клерк, Постиго — Мальса (Радоя, 73), Бардхи, Кампанья, Вукчевич (Де Фрутос, 55) — Рохер Марти (Мелеро, 55), Моралес (Дани Гомес, 68)

Реал: Куртуа — Начо, Рамос, Варан, Менди - Каземиро, Вальверде (Эдегор, 89), Модрич (Иско, 89) — Асенсио (Родриго, 69) - Винисиус Жуниор (Васкес, 69), Бензема.

Предупреждения: Бардхи, Мирамон — Каземиро