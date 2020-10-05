Испания

Французский нападающий поразил ворота Леванте.

Гол Карима Бензема в пятом туре Ла Лиги против Леванте стал для него 250-м в футболке Реала. Об этом объявил сам клуб в Твиттере.

Карим – пятый игрок в истории Реала, который достиг этой отметки. Раньше это сделали Сантильяна (290), Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

Бензема перешел в Реал в 2009 году из Лиона за 35 млн евро, и это был единственный трансфер в его карьере.

В нынешней кампании на счету Бензема один гол и один ассист в четырех играх Ла Лиги. Следующий матч он может сыграть против Кадиса 18 октября.