Уругвайский хавбек этот сезон провел в чемпионате Испании.
Лукас Торрейра, Getty Images
06 октября 2020, 01:22
Атлетико подписал полузащитника Арсенала Лукаса Торрейру. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".
24-летний уругваец перешел в новый клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне Торрейра провел в футболке "канониров" 39 поединков, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что Арсенал, в свою очередь, активировал клаусулу Томаса Партея в размере 45 миллионов фунтов.