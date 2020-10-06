Испания

Уругвайский хавбек этот сезон провел в чемпионате Испании.

Атлетико подписал полузащитника Арсенала Лукаса Торрейру. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

24-летний уругваец перешел в новый клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Торрейра провел в футболке "канониров" 39 поединков, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Арсенал, в свою очередь, активировал клаусулу Томаса Партея в размере 45 миллионов фунтов.