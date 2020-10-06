Испания

Датский нападающий будет выступать под номером, до этого сезона принадлежавшем Луису Суаресу.

Форвард Барселоны Мартин Брайтвейт взял себе девятый номер, который освободился после ухода Луиса Суареса в Атлетико, сообщил клуб в Твиттере.

Отметим, что малоизвестное испанское издание 20minutos утверждало, что когда Лионель Месси заявил о желании уйти из Барселоны, Брайтвейт попросил себе десятый номер. Впрочем, сам игрок это опровергал.

Также определились с номерами новички Барселоны: Сержиньо Дест взял себе двойку, а Франсишку Тринкан – 17-й номер. Филиппе Коутиньо, который вернулся из аренды в Баварии, будет играть под 14-м номером.