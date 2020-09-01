Испания

Датчанин отреагировал на слухи.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт прокомментировал информацию о том, что он просил клуб отдать ему десятый номер, если Лионель Месси покинет команду.

Что люди себе думают? Конечно, я не просил номер Месси. Это было бы неуважительно. Я действительно чувствую, что люди, которые придумывают такие истории, не уважают многих людей. О Месси много чего пишут, и я не знаю, что происходит. Могу только сказать, что он отличный игрок и человек, с которым можно сотрудничать в команде".

"Само собой разумеется, что он может сделать как футболист, когда он показывает это каждые выходные. Он один из лучших игроков всех времен, и, конечно, его уход будет потерей для клуба".

"Я надеюсь, что этого не произойдет, но я не знаю, что происходит, поэтому я не хочу комментировать то, о чем я ничего не знаю", — сказал он датской газете BT.

Ранее сообщалось, что Месси решил не появляться в расположении клуба вплоть до старта Примеры.