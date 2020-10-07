Испания

Вингер отдал должное своему партнеру по команде.

Полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор высказал свое мнение об игре своего партнера по команде — Карима Бензема.

"Карим — кумир, для меня большая честь играть с ним. Мы всегда говорим о том, что я могу улучшить свою игру, а также о том, как он может мне помочь.

Когда я приехал, он меня не знал, но все же начал мне помогать, и теперь он продолжает это делать, он говорит мне сохранять спокойствие и помогает мне принимать правильные решения.

Игроки Реала знают, что я их слушаю и учусь вместе с ними", — сказал Винисиус RMTV.

Ранее сообщалось, что футболисты Реала прошли тестирование на коронавирус после того, как болезнь обнаружили у Андрея Лунина.