Испания

Среди игроков Реала, не вызванных в сборные, положительных тестов не оказалось, но на больничный отправлен Асенсио.

В связи с положительным тестом на коронавирус вратаря сборной Украины Андрея Лунина все игроки Реала, оставшиеся в клубе, прошли тестирование, которое не выявило заболевших COVID-19 — сообщает AS.

Однако в процессе обследования был выявлен фарингит у Марко Асенсио, который пока освобожден от тренировок.

Есть и другие положительные новости от медицинской службы клуба: восстановление Азара, Одриосолы, Мариано и Карвахаля идет хорошими темпами, а Милитан уже приступил к беговой работе.