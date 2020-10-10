Менеджер рассказал о прошедшем трансферном окне.
Рональд Куман, getty images
10 октября 2020, 06:32
Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что клубу не хватило средств, чтобы купить всех желаемых игроков.
"Команда в порядке, я доволен своей командой".
Мы пытались улучшить состав, и на некоторых позициях мы могли это сделать, а на других — не смогли. Это произошло из-за финансового положения клуба, поэтому мы должны принять это и продолжать работать", — сказал Куман в интервью Barca TV.
Ранее президент Лиона заявил, что Барселона не смогла приобрести нападающего Мемфиса Депая из-за того, что каталонцам не хватило денег.