Испания

Менеджер рассказал о прошедшем трансферном окне.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что клубу не хватило средств, чтобы купить всех желаемых игроков.

"Команда в порядке, я доволен своей командой".

Мы пытались улучшить состав, и на некоторых позициях мы могли это сделать, а на других — не смогли. Это произошло из-за финансового положения клуба, поэтому мы должны принять это и продолжать работать", — сказал Куман в интервью Barca TV.

Ранее президент Лиона заявил, что Барселона не смогла приобрести нападающего Мемфиса Депая из-за того, что каталонцам не хватило денег.