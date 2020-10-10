Испания

Голкиперу и тренеру приписывали конфликт после того, как Икер был вынужден покинуть Реал Мадрид в 2015 году.

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс был незаменимым первым номером в мадридском Реале на протяжении многих лет, однако при Жозе Моуриньо на посту главного тренера легендарный голкипер потерял место в старте и вынужденно покинул стан "сливочных".

Несмотря на это, по словам Касильяса, он остался в весьма хороших взаимоотношениях со скандальным специалистом.

"Мало кто знает, но Жозе Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне после моего инфаркта. Он позвонил, чтобы узнать, как я. Потом мы встретились на конгрессе ФИФА и обнялись".

"В тот день я увиделся с людьми, которых не видел уже очень давно. Это заставляет ценить мелочи в жизни. Мне очень повезло. Я чувствовал, что в день, когда у меня случился инфаркт, я должен был умереть. Обстоятельства заставили меня многое переосмыслить", — заявил Касильяс в эфире ESPN.

Напомним, ранее Икер Касильяс сравнил достижения форварда Ювентуса Криштиану Роналду и нападающего Барселоны Лионеля Месси.