Испания

Нападающий Барселоны не знал себе равных в чемпионате Испании.

Форвард Барселоны Ансу Фати выиграл конкуренцию у Луиса Суареса, Яго Аспаса, Серхио Каналеса, Микеля Мерино, Хосе Луиса Моралеса и Луиса Мильи за звание лучшего футболиста Ла Лиги в сентябре.

В трех матчах сентября 17-летний Фати забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Барселона занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, но от лидирующего Реала каталонцы отстают на три очка. У них есть еще игра в запасе по сравнению со "сливочными" и две – по сравнению с Сосьедадом, Вильярреалом и Бетисом, которые расположились выше.