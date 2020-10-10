Испания

Уругвайский нападающий признался, что ему было очень непросто сменить клуб.

Этой осенью Луис Суарес покинул Барселону. После шести лет в клубе он оказался ненужным каталонцам, о чем новый тренер команды Рональд Куман сообщил уругвайцу по телефону.

"Было сложно, я испытывал смешанные эмоции. На знаю, это была грусть из-за переезда, из-за семьи или детей... Как я говорил им, нужно понимать, что нам повезло, ведь мы провели шесть лет на одном месте, а это нелегко в таком клубе, как Барселона", — цитирует Луиса Суареса Marca со ссылкой на AUF TV.

Новым клубом в карьере Суареса стал Атлетико. Он отметился дублем и ассистом в дебютном матче за "матрасников", несмотря на то, что вышел на замену лишь в середине второго тайма.

"Затем появился вариант с Атлетико. Мне нужно было поменять город, но жизнь в Испании одинаковая. Конечно, когда клуб сказал, что хочет подыскать мне новое место работы, я воспринял это не очень хорошо – из-за того, как все подали".

"Но нужно принять, что цикл подошел к концу. Я днями плакал из-за ситуации, в которой оказался – после того, как я наслаждался периодом в Барселоне, где меня так сильно ценили как игрока и любили, где я ощущал тепло клуба, который подарил мне тысячи изумительных моментов. С самого дебюта... У меня много прекрасных воспоминаний".

Лионель Месси, прощаясь с Луисом Суаресом, сделал это не без тени упрека в адрес руководства Барселоны.

"Это меня не удивило, ведь я очень хорошо знаю Лео. Я знал, что его это задело. Тот способ, которым они указали на дверь – это было больнее всего. Я провел шесть лет в Барселоне, были и другие способы попрощаться. Но клуб не сделал это правильно, и это расстроило Месси тоже".

Также Луис Суарес признался, что сначала узнал о том, что больше не нужен Барселоне, из прессы.