Испания

Хорват снова оказался в лазарете на длительный срок.

Защитник Атлетико Шиме Врсалько выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Хорватский фулбек перенес операцию на колене, которая стала третьей за последние два года. Ожидается, что восстановление 28-летнего игрока займет около двух месяцев.

Врсалько вернулся в строй после длительного отсутствия в декабре 2019 года, но снова получил травму в июне. Ожидается, что защитник сможет полноценно вернуться к работе с командой после зимнего перерыва.

Действующий контракт Врсалько с Атлетико рассчитан до июня 2022 года.