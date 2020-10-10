Германия

Футболист может пропустить длительный период.

Защитник Байера Сантьяго Ариас получил серьезное повреждение в матче за сборную Колумбии, сообщает издание AS.

На 8-й минуте поединка с Венесуэлой (3:0) правый фулбек получил удар по ногам от Дарвина Мачиса и смог покинуть поле лишь на носилках. Предполагается, что 28-летний игрок получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей и может пропустить длительный период.

Ариас присоединился к Байеру в сентябре этого года на правах аренды из Атлетико. В футболке "фармацевтов" защитник провел один поединок.