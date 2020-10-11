Клуб хочет расстаться с игроком, француз намерен бороться за место.
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11 октября 2020, 20:55
Барселона по-прежнему хочет расстаться с Усманом Дембеле, но футболист не хочет уходить.
Как сообщает Marca, ближайшие недели станут определяющими для французского вингера, который постарается доказать свою необходимость.
"Сине-гранатовых" очень настораживает повышенная травматичность бывшего игрока Боруссии Д, что мешает ему раскрыться.
Напомним, что Дембеле отверг предложение МЮ, поскольку предпочитает присоединиться к Ювентусу.