Испания

Клуб хочет расстаться с игроком, француз намерен бороться за место.

Барселона по-прежнему хочет расстаться с Усманом Дембеле, но футболист не хочет уходить.

Как сообщает Marca, ближайшие недели станут определяющими для французского вингера, который постарается доказать свою необходимость.

"Сине-гранатовых" очень настораживает повышенная травматичность бывшего игрока Боруссии Д, что мешает ему раскрыться.

Напомним, что Дембеле отверг предложение МЮ, поскольку предпочитает присоединиться к Ювентусу.