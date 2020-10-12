Испания

Похоже, бельгиец не прижился в Мадриде.

Руководство мадридского Реала готово продать крайнего полузащитника команды Эдена Азара в следующее летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.

По данным источника, из-за травматичности и нестабильной формы футболиста, его стоимость упала со 100 миллионов евро до 55 миллионов.

Отмечается, что мадридцы хотят продать бельгийца, чтобы вырученные средства инвестировать в покупку нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Реал хочет побороться за защитника Баварии Давида Алабу.