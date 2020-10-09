Испания

Вратарь получил мышечное повреждение.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа получил повреждение на тренировке сборной Бельгии, сообщает издание Marca.

Вратарь травмировал поясничные мышцы и был вынужден покинуть расположение национальной команды. Тренерский штаб Реала уверен, что 28-летний страж ворот успеет вернуться в строй к следующему матчу против Кадиса.

В этом сезоне Куртуа провел 4 поединка в составе "сливочных", из которых 3 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.