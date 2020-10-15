Испания

Голкипер рассказал о выступлениях своего одноклубника.

Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал нестабильную форму и травматичность вингера Эдена Азара.

"Азар? Я не сомневаюсь, что мы увидим лучшего Азара вскоре. Он первый, кто хочет это доказать".

"Незадолго до травмы он очень хорошо сыграл несколько игр, и там ему не повезло, и выбраться из этой ситуации было непросто. Но теперь в этом месяце я видел, как он хорошо тренировался. Я уверен, что в ближайшее время он взорвется и будет радовать команду", — сказал вратарь Cadena SER.

Ранее сообщалось, что Куртуа примет участие в ближайшем матче Примеры, несмотря на травму.