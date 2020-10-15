Соль: Доволен всем, что происходит в Тенерифе

Игрок рад, что покинул киевский клуб.
фото Тенерифе
15 октября 2020, 13:59
Нападающий Тенерифе Фран Соль, контракт которого принадлежит Динамо, прокомментировал пребывание в испанском клубе.
"Доволен всем, что произошло с момента моего приезда в Тенерифе: прием в команду, первая неделя тренировок, первые три очка. Мотивация максимальная, с огромным желанием жду следующей игры", — написал Соль в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что испанский футболист провел свой первый поединок в футболке новой команды в контрольной встрече.
Напомним, ранее Фран Соль рассказал, почему решил перейти на правах аренды в Тенерифе в минувшее трансферное окно.