Соль: Доволен всем, что происходит в Тенерифе

Испания

Игрок рад, что покинул киевский клуб.

Нападающий Тенерифе Фран Соль, контракт которого принадлежит Динамо, прокомментировал пребывание в испанском клубе.

"Доволен всем, что произошло с момента моего приезда в Тенерифе: прием в команду, первая неделя тренировок, первые три очка. Мотивация максимальная, с огромным желанием жду следующей игры", — написал Соль в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что испанский футболист провел свой первый поединок в футболке новой команды в контрольной встрече.