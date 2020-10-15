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  • Испания

    15 октября 2020, 13:59

    Соль: Доволен всем, что происходит в Тенерифе

    Игрок рад, что покинул киевский клуб.

    фото Тенерифе
    фото Тенерифе 15 октября 2020, 13:59

    Нападающий Тенерифе Фран Соль, контракт которого принадлежит Динамо, прокомментировал пребывание в испанском клубе.

    "Доволен всем, что произошло с момента моего приезда в Тенерифе: прием в команду, первая неделя тренировок, первые три очка. Мотивация максимальная, с огромным желанием жду следующей игры", — написал Соль в своем Twitter. 

    Ранее сообщалось, что испанский футболист провел свой первый поединок в футболке новой команды в контрольной встрече.

    Напомним, ранее Фран Соль рассказал, почему решил перейти на правах аренды в Тенерифе в минувшее трансферное окно.

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