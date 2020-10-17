"Насриды" победили дома со счетом 1:0.
Гранада – Севилья, Getty Images
17 октября 2020, 16:05
В матче 6-го тура Примеры Гранада обыграла на своем поле Севилью со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте матча забил полузащитник Янгель Эррера.
Гранада – Севилья 1:0
Гол: Эррера, 82.
Гранада: Руй Силва – Фулькье, Санчес, Дуарте (Вальехо, 44), Нева – Милья, Монторо (Вико, 75) – Пуэртас, Гоналон (Эррера, 60), Херман Кенеди (Мачис, 60) – Сольдадо (Суарес, 74).
Севилья: Буну – Навас, Серджи Гомес (Васкес, 85), Диего Карлос, Эскудеро (Акунья, 18) – Ракитич, Фернандо, Хордан – Сусо (Окампос, 46), Фернандес (де Йонг, 46), Мунир (Эн-Несири, 70).
Предупреждения: Гоналон, Фулькье, Пуэртас, Вико – Фернандо, Хордан, Васкес.
Удаление: Хордан, 45+4.