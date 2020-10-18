Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал в матче шестого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Кадис и потерпел минимальное поражение.

Мадридцы пропустили еще в начале поединка, но так и не смогли найти подход к обороне соперника.



Реал Мадрид – Кадис 0:1

Гол: Лосано, 16.

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Рамос (Милитао, 46), Варан, Марсело – Модрич (Каземиро, 46), Кроос (Йович, 78), Иско (Вальверде, 46) – Васкес (Асенсио, 46), Бензема, Винисиус Жуниор.

Кадис: Ледесма – Акапо, Фали Хименес, Кала, Эспино – Сальви Санчес, Хосе Мари (Гарридо, 76), Йонссон (Аугусто Фернандес, 86), Алекс Фернандес (Хайро Искьердо, 86) – Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 46).

Предупреждения: Рамос, Милитан.