Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Атлетико в рамках шестого тура испанской Ла Лиги отправился в гости к Сельте и добился победы со счетом 2:0.

Суарес быстрым голом вывел "матрасников" вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время Карраско окончательно снял все вопросы касательно победителя встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Сельта — Атлетико:

Сельта - Атлетико 0:2

Голы: Суарес, 6, Карраско, 90+5

Сельта: Вильяр — Каррейра (Вейга, 84), Фонтан, Араухо, Оласа (Родригес, 88), Тапия, Каррейра (Вейга, 84), — Бельтран (Денис Суарес, 63), Нолито, Мурильо — Аспас, Санти Мина (Мор, 63)

Атлетико: Облак — Триппьер, Эрмосо, Савич, Санчес (Фелипе, 50) — Корреа (Эррера, 77), Коке, Торрейра, Лемар (Льоренте, 65) — Суарес (Карраско, 65), Диего Коста (Жоау Феликс, 50).

Предупреждения: Бельтран, Нолито, Аспас — Эрмосо, Коста, Фелипе, Эррера