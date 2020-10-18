Испания

Главный тренер Хетафе уверен в вежливости своего футболиста.

После поражения Барселоны от Хетафе (0:1) разгорелся небольшой скандал. Главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что игрок "синих" Аллан Нем говорил в его адрес "такие гадости, что я и повторять не стану".

Журналисты попросили тренера Хетафе Хосе Бордаласа прокомментировать этот эпизод.

"Я здесь, чтобы говорить о футболе, а не скандалах. Я еще не разговаривал с парнем, сделаю это завтра. Но я сомневаюсь, что Ньом оскорблял Кумана, я хорошо его знаю", — цитирует Бордаласа Goal.

"Аллан всегда заряжен на борьбу, но он очень уважительно относится к другим людям. Я не допущу плохого поведения среди своих игроков, но сомневаюсь, что Ньом оскорблял его".

Хетафе после пяти сыгранных матчей делит первое место в Ла Лиге с Реалом, Кадисом и Гранадой. В следующем матче команда примет Гранаду 25 октября.