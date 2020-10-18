"Львы" победили дома со счетом 2:0.
Атлетик празднует победу, Getty Images
18 октября 2020, 17:13
В матче 6-го тура Примеры Атлетик обыграл на своем поле Леванте со счетом 2:0. Голами в составе "рохибланкос" отметились Алехандро Беренгер и Иньяки Уильямс.
Атлетик – Леванте 2:0
Голы: Беренгер, 68, Уильямс, 79.
Атлетик: Унаи Симон – Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага – Унаи Лопес (Саррага, 71), Рауль Гарсия – Муниаин (Морсильо, 71), Дани Гарсия, Беренгер (Венседор, 84) – Уильямс (Вильялибре, 90).
Леванте: Коке Вегас – Мирамон (Радоя, 82), Постиго, Везу, Клерк – Рочина (Де Фрутос, 63), Мальса, Кампанья, Барди (Сон, 82) – Мелеро (Дани Гомес, 74), Моралес (Рохер Марти, 63).
Предупреждения: Йерай Альварес, Капа, Унаи Лопес – Везу.