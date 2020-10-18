Завершились два поединка чемпионата Испании.
В рамках шестого тура чемпионата Испании Эльче на выезде обыграл Алавес, а Уэска сыграла вничью с Вальядолидом.
Уэска — Вальядолид 2:2
Голы: Рафа Мир, 53, Рамирес, 56 — Кабрера, 35, Рубио, 51
Уэска: Фернандес — Сиовас, Луизинью (Галан, 77), Маффео, Пулидо — Москера, Онтиверос (Сандро Рамирес, 56), Сеоане, Феррейро — Гарсия (Серхио Гомес, 77), Рафа Мир.
Вальядолид: Роберто — Эль-Ямик, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Перес, Тони Вилья (Вейсман, 75) — Сан-Эметерио (Хоакин Фернандес, 63), Плано, Алькарас (Кике Перес, 63), Вальдо Рубио (Рауль Карнеро, 80) - Гвардиола (Маркос Андре, 74).
Предупреждения: Бруно Гонсалес, Маффе — Хоакин Фернандес.
Алавес — Эльче 0:2
Голы: Милья, 39, Тете Моренте, 86
Алавес: Пачеко — Химо Наварро, Лежен (Лагуардиа, 46), Эли (Риоха, 81), Марин (Хави Лопес, 62) — Батталья, Пере Понс, Мендес (Сайнс, 62), Хота (Пина, 62) — Хоселу, Лукас Перес.
Эльче: Бадия — Санчес Миньо (Ригони, 46; Диего Гонсалес, 84), Кальво, Верду, Барраган — Хосан (Каррильо, 83), Марконе (Мфулу, 66), Милья, Гути — Моренте (Луисми, 90), Фидель.
Предупреждения: Марконе, Лежен, Кальво, Моренте (47), Хосан (61), Эли (67), Ригони (78).