Испания

Стали известны подробности инцидента между игроком Хетафе и главным тренером Барселоны.

В минувший уикенд Хетафе на своем поле минимально обыграл Барселону — 1:0. После игры главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал, что же он так активно после финального свистка рассказывал энтренадору Хетафе Хосе Бордаласу.

Нидерландец сообщил коллеге, что защитник его команды Аллан Ньом оскорблял его "такими словами, что он даже не станет повторять". Бордалас, в свою очередь, выразил сомнение, что его подопечный мог сказать что-то подобное.

Catalunya Radio сообщает, что оскорбления действительно были. Если конкретнее, то Ньом называл Кумана "сукиным сыном" и посылал на ***.

Если Барса подаст на Ньома жалобу и его вина будет доказана, его будет ждать неприятная дисквалификация.