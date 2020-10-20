Полузащитник Даниэль Парехо повредил приводящую мышцу левой ноги в матче против Валенсии, сообщил официальный сайт Вильярреала.

Сроки восстановления футболисты станут понятны в ближайшее время.

В поединке против своей бывшей команды, Валенсии, Парехо отличился дебютным голом за Вильярреал, который оказался единственным в матче.