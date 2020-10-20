Испания 20 октября 2020, 00:54 Парехо травмировал приводящую мышцу Сроки восстановления хавбека Вильярреала пока неизвестны. Дани Парехо, Getty Images 20 октября 2020, 00:54 Полузащитник Даниэль Парехо повредил приводящую мышцу левой ноги в матче против Валенсии, сообщил официальный сайт Вильярреала. Сроки восстановления футболисты станут понятны в ближайшее время. В поединке против своей бывшей команды, Валенсии, Парехо отличился дебютным голом за Вильярреал, который оказался единственным в матче. Люди Дани Парехо Команды Вильярреал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте