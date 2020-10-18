Испания

Бывший капитан "летучих мышей" отметился дебютным голом за новую команду.

Валенсия в поединке шестого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Вильярреалу и уступила со счетом 1:2.

Победный гол "желтой субмарины" забил их бывший капитан Дани Парехо, который поругался с руководством и ушел на правах свободного агента.

Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса — Чуквезе (Кубо, 64), Иборра, Тригерос (Коклен, 64), Мойсес Гомес, Парехо (Коста, 90) — Пако Алькасер (Бакка, 82).

Валенсия: Доменек - Тьерри Коррейя (Рачич, 83), Диакаби, Габриэл Паулиста, Гайя - Гедеш (Вальехо, 90), Солер, Алекс Бланко (Черышев, 53), Васс (Гамейро, 83), Муса (Хасон, 83) — Макси Гомес.

Предупреждения: Иборра, Педраса, Кубо — Габриэл Паулиста

Удаление: Кубо.