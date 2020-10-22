Испания

Мадридцы, возможно, смогут рассчитывать на своего капитана.

Серхио Рамос может успеть восстановиться к поединку чемпионата Испании против Барселоны, сообщает Marca.

Испанский защитник 19 октября, за два дня до матча Реала против Шахтера в Лиге чемпионов, часть тренировки провел в общей группе, после чего отправился в тренажерный зал.

Матч седьмого тура чемпионата Испании Барселона — Реал запланирован на 24 октября. Начало матча - в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что Реал проиграл семь из восьми последних матчей без Рамоса в Лиге чемпионов.