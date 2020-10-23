Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.

Вильярреал обыграл на своем поле Сивасспор со счетом 5:3 в матче стартового тура Лиги Европы.

Дублем в составе "желтых" отличился Пако Алькасер, а еще по голу забили Кубо, Бакка и Фойт. В составе турецкого клуба отличился арендованный у Шахтера Оларенважу Кайоде, а также Ятабаре и Градель.



Вильярреал — Сивасспор 5:3

Голы: Кубо, 13, Бакка, 20, Фойт, 57, Пако Алькасер, 74, 78 – Кайоде, 33, Ятабаре, 43, Градель, 64.

Вильярреал: Рульи — Альбиоль, Хауме Коста (Педраса, 70), Пенья, Фойт — Коклен (Пино, 79), Тригерос (Мойсес Гомес, 58), Баэна (Иборра, 46) — Бакка (Пако Алькасер, 70), Чиквуэзе, Кубо.

Сивасспор: Самасса — Угюр Чифтчи, Ялчын, Камара — Джанер Османпаша, Кофи, Хакан Арслан (Клаудемир, 80) — Градель (Ясин Озтекин, 82), Ятабаре, Кайоде (Коне, 82), Фажр.

Предупреждения: Коклен, Фойт, Педраса — Ялчын, Кофи, Градель.