Испания

"Сине-гранатовые" определились с футболистами, которые могут сыграть против Реала.

Каталонская Барселона огласила заявку на центральный матч 7-го тура чемпионата Испании против принципиального соперника — мадридского Реала.

Как сообщает официальный сайт клуба, главный тренер команды Рональд Куман включил в список 23 футболиста.

Стоит отметить, что в заявку вернулся защитник "сине-гранатовых" Хорхе Альба, который пропустил два последних поединка из-за повреждения, полученного во время игры против Севильи (1:1) 4 октября.

Заявка Барселоны на Эль-Класико:

Напомним, матч Барселона — Реал состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.