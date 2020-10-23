Испания

Бельгиец уверен, что "сливочные" сумеют справиться с предыдущими поражениями и настроиться на Эль-Класико.

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал предстоящий поединок против Барселоны в рамках 7-го тура Примеры.

"Эль-Класико — особенные матчи, в которых все мечтают сыграть. Надеюсь, что я помогу команде обыграть Барселону. Это первая встреча между двумя великими клубами, но сезон длинный".

"Наши предыдущие поражения не должны влиять на нас в следующих матчах. Для уверенности в себе нам необходимо обыграть Барселону. Это будет хорошая, но сложная игра. Мы должны хорошо защищаться, стараться не допускать ошибок и забивать".

"Реал — лучшая команда в мире, и мы хотим выиграть еще больше титулов. Когда команда сплоченная, соперникам тяжело нас обыграть", — приводит слова Куртуа официальный сайт Реала.

Напомним, матч Барселона — Реал состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ранее ожиданиями от Эль-Класико поделился наставник "сливочных" Зинедин Зидан.