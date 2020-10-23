Испания

Французский специалист уверен, что команда сумеет справиться с непростым периодом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Барселоной в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

"В этот раз Эль-Класико будет другим из-за отсутствия зрителей, но обе команды будут в равных условиях. Все равно это будет особенная игра. Для нас важно хорошо начать встречу. Барселона — сильная команда, которая умеет играть и существенно осложнять противникам игру. Это будет непростой матч".

"Сейчас мне нужно найти решение сложившейся ситуации, справиться с поражениями. Я критически отношусь к себе, но мы можем все изменить. Мы всегда выходим на поле для победы, но не всегда получается ее добиться. Нужно сосредоточиться на предстоящей игре".

"На карту поставлено мое будущее, не буду этого отрицать. Все, что мне нужно делать, так это выполнять свою работу, выкладываться на все 100%, и ничего больше. У нас впереди важная игра и нам нужно изменить сложившуюся ситуацию", — приводит слова Зидана AS.

Напомним, матч Барселона — Реал состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос попал в заявку команды на Эль-Класико.