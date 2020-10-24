Испания

Защитник Барселоны не считает, что решение расстаться с тренером посреди сезона было правильным.

По ходу кампании-2019/20 Барселона, которая на тот момент лидировала в чемпионате Испании, уволила Эрнесто Вальверде из-за неубедительной игры команды. В итоге каталонцы стали вторыми с Кике Сетьеном, а в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграли Баварии 2:8.

"Я не видел логики в увольнении тренера посреди сезона, учитывая, что мы с ним лидировали и выиграли два предыдущих чемпионата Испании", — цитирует Пике Onefootball со ссылкой на La Vanguardia.

Также Пике уверен, что легенды "сине-гранатовых" должны быть в клубе.

"Я удивлен, что такие люди, как Гвардиола, Хави, Пуйоль или Вальдес не в клубе. Они должны всегда быть в нем, это часть истории Барселоны", — добавил Жерар.

На этой неделе 33-летний Пике подписал новый контракт с "сине-гранатовыми", рассчитанный до 2024 года.