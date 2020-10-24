Испания

Президент Ла Лиги уверен, что создание межнационального чемпионата в Европе принесет только убытки.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал идею создания европейской Премьер-лиги – турнира для топ-клубов Европы, в котором будут выступать исключительно гранды европейского футбола.

"Это идеальная возможность потерять деньги, — уверен Тебас. Знаете, сколько людей в Испании смотрело матч Динамо Киев – Ювентус? Меньше 50 тысяч человек. Да у нас Сегунду смотрят больше! А игра Барселона – Эйбар соберет миллион зрителей".

"Чувство национальной принадлежности в футболе очень важно. А что произойдет в чемпионате звезд, где 10-я команда будет играть против 15-й? Если Реал будет идти десятым, кто придет на Бернабеу?"

"Есть много телекомпаний, которые сказали мне, что не вложили бы и евро в этот проект, потому что аудитория уменьшится. Это идея для мечтателей, чистая теория, но не реальность", — цитирует Тебаса Yahoo Sports.

ФИФА отказалась как-либо комментировать идею создания европейской Премьер-лиги.