Испания

Защитник вышел в 31-м поединке против каталонского клуба.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос вышел в стартовом составе команды на матч с Барселоной в 7-м туре Примеры. Для испанского центрбека этот поединок стал 31-м в рамках Эль Класико.

Рамос сравнялся с рекордами легенд "сливочных" Рауля и Хенто, которые провели такое же количество матчей против каталонцев.

В этом сезоне 34-летний игрок сыграл 6 поединков в футболке Реала, отличившись одним голом.

После первого тайма счет в матче Барселона – Реал 1:1. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.