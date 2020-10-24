Защитник вышел в 31-м поединке против каталонского клуба.
Серхио Рамос, Getty Images
24 октября 2020, 17:54
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос вышел в стартовом составе команды на матч с Барселоной в 7-м туре Примеры. Для испанского центрбека этот поединок стал 31-м в рамках Эль Класико.
Рамос сравнялся с рекордами легенд "сливочных" Рауля и Хенто, которые провели такое же количество матчей против каталонцев.
В этом сезоне 34-летний игрок сыграл 6 поединков в футболке Реала, отличившись одним голом.
После первого тайма счет в матче Барселона – Реал 1:1. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.