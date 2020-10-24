Испания

Вашему вниманию результаты двух матчей чемпионата Испании за 24 октября.

Завершились очередные два поединка седьмого тура испанской Ла Лиги, в которых Севилья принимала на своем поле Эйбар, а Атлетик отправился в гости к Осасуне.

После нулевой ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов против Челси, Севилья потеряла очки с Эйбаром. Победителя противостояния определил единственный гол Кике, который принес в актив гостей три пункта.

Севилья — Эйбар 0:1

Гол: Кике, 41

Севилья: Вацлик, Серджи Гомес (Окампос, 46), Диего Карлос, Навас, Акунья, Оливер Торрес, Ракитич (де Йонг, 80), Гудель, Оскар Родригес (Сусо, 70), Эн-Несири (Фернандес, 70), Мунир (Васкес, 80).

Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Кевин Родригес (Энрик, 61), Оливейра, Посо, Инуи, Диоп, Хиль (Леон, 85), Альварес, Бургос, Кике (Экспосито, 73).

Предупреждения: Кевин Родригес, Экспосито, Леон.

На стадионе Рейно-де-Наварра поединок между Осасуной и Атлетиком так же вышел нерезультативным. На 81-й минуте Рубен Гарсия успешно реализовал пенальти и добыл для хозяев непростую победу.

Осасуна — Атлетик 1:0

Гол: Рубен Гарсия (пен.), 81

Осасуна: Эррера, Давид Гарсия, Аридане (Унаи Гарсия, 29), Хуан Крус, Видаль, Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо, Хони Родригес (Барха, 74), Иньиго Перес, Ронкалья (Торрес, 88), Гальего (Адриан, 74).

Атлетик: Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 82), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин (Висенте, 87), Унаи Лопес, Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс (Вильялибре, 78).

Предупреждения: Давид Гарсия, Ойер Санхурхо, Видаль - Йерай Альварес, Рауль Гарсия.