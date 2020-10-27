Испания

Команды активизировались после перерыва и обменялись голами во втором тайме.

В поединке седьмого тура испанской Ла Лиги Леванте принимал на своем поле Сельту. Обе команды находятся в нижней части таблицы, поэтому положительный результат был важен для каждой из них.

Проведя скудный на опасные моменты первый тайм, "размочить" счет удалось Леванте на 48 минуте, когда Рохер успешно реализовал пенальти.

Но радость хозяев продолжалась недолго, поскольку уже спустя несколько минут Сельта сравняла счет благодаря Каррейре. Этот гол стал в этом матче последним — 1:1.

Леванте — Сельта 1:1

Голы: Рохер (пен), 48 — Каррейра, 52

Леванте: Фернандес, Тоньо (Клерк, 84), Постиго, Мирамон, Дуарте (Везу, 74), Кампанья, Мальса, Рочина (Де Фрутос, 85), Мелеро (Дани Гомес, 61), Рохер Марти, Моралес (Барди, 61).

Сельта: Вильяр, Араухо, Фонтан, Мурильо, Оласа, Тапия, Денис Суарес, Нолито (Вейга, 62), Каррейра (Бельтран, 87), Аспас, Санти Мина (Мендес, 87).

Предупреждения: Дуарте, Тоньо — Мурильо, Оласа.