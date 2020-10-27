Испания

Функционер каталонцев высказал недовольство работой системы VAR в матче против мадридского Реала.

В матче седьмого тура чемпионата Испании Реал обыграл Барселону в том числе и благодаря сомнительному пенальти. Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу прокомментировал данный эпизод и сообщил о наличии некой аудиозаписи слов ассистента арбитра о нарушении Рамоса.

"Мне сообщили, что есть аудиозапись. На ней ассистент арбитра говорит, что Рамос первым нарушил правила на Ленгле. Мы изучим ее и будем защищать интересы Барселоны. Мы выдвинули требования, поскольку критерии работы VAR не могут в одном матче быть одними, а в другом — другими".

"Если такой диалог между арбитрами действительно был, то нам важно понять, как проходил процесс принятия решения о назначении пенальти. Мы хотим справедливого футбола, поэтому попросим Федерацию футбола Испании принять какие-то меры".

"Совет директоров Барселоны не отклоняется от своей позиции и поддерживает введение технологий в футбол, но результаты должны быть максимально справедливыми. В последние месяцы мы недовольны работой VAR. Учитывая, что многие клубы также жаловались на это, мы понимаем, что система видеоповторов не использовалась по всем нормам справедливости и этики", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Отметим, ранее в испанской прессе действительно появлялась информация, что ассистент арбитра рекомендовал не назначать главному судье пенальти в матче против Реала, однако главный рефери решил принять собственное решение.