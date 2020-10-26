Испания

Страсти по Эль Класико не утихают.

В матче седьмого тура чемпионата Испании Реал обыграл Барселону в том числе и благодаря сомнительному пенальти. Сейчас появились новые подробности этого момента.

Арбитр, работавший на системе VAR, рекомендовал не назначать главному судье пенальти за «фол» Ленгле на Рамосе — утверждает Diario Sport. Однако рефери в поле принял собственное решение.

Сейчас руководство Барселоны требует обнародовать аудиозапись переговоров между членами судейской бригады и разбора ситуации.

На 62-й минуте при счете 1:1 Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота Барселоны, реализованный Серхио Рамосом.