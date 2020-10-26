Страсти по Эль Класико не утихают.
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26 октября 2020, 17:55
В матче седьмого тура чемпионата Испании Реал обыграл Барселону в том числе и благодаря сомнительному пенальти. Сейчас появились новые подробности этого момента.
Арбитр, работавший на системе VAR, рекомендовал не назначать главному судье пенальти за «фол» Ленгле на Рамосе — утверждает Diario Sport. Однако рефери в поле принял собственное решение.
Сейчас руководство Барселоны требует обнародовать аудиозапись переговоров между членами судейской бригады и разбора ситуации.
На 62-й минуте при счете 1:1 Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота Барселоны, реализованный Серхио Рамосом.