Испания

Временным боссом Барселоны стал глава Экономической комиссии клуба Карлес Тускетс.

Новость об уходе Хосепа Марии Бартомеу с поста президента каталонской Барселоны рисковала затмить поединки вторничной части второго тура Лиги чемпионов. Начиная от момента смены на данном посту Сандро Росселя в январе 2014-го года, Бартомеу занимал руководящую должность в клубе, однако в последнее время его действия начали регулярно поддаваться критике.

После столь неожиданного известия, в руководящем звене "блаугранас" началось выполнение строго прописанных процедур, с помощью которых и удалось "убрать" со своего поста Бартомеу.

Управление клубом перешло к Управляющей комиссии, которая является коллективным органом временной власти. На пост ее председателя был выдвинут Карлес Тускетс — ранее глава Экономической комиссии клуба, который не входил в состав ушедшего совета директоров. Данный орган состоит из семи человек, что является четко указанной нормой по сохранению квоты в 50% от количества участников прошлого совета директоров.

Целью создания временной комиссии является организация и проведение выборов нового президента в течение трех месяцев со дня ухода Хосепа Бартомеу со своего поста. Из явных претендентов на данный пост можно выделить пять персон: Тони Фрейша, Ксавье Вилахоана, экс-президента клуба Жоана Лапорта, а также завсегдатая в критике действий Бартому Виктора Фонта и лидера "протестного" движения Жорди Фарре.