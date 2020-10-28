Испания

Функционеры не сумели обойти накладываемые Королевским указом ограничения.

Правительство Испании подтвердило введение запрета на заключение спонсорских соглашений с букмекерскими конторами для клубов-участников Ла Лиги уже с конца текущего сезона.

Радиостанция Cadena Cope сообщила, что правительство страны уже начало процесс информирования клубов путем рассылки электронных сообщений о необходимости в скором времени найти замену спонсорам, которые попадают под действие Королевского указа. В противном случае, клубам грозит резкое уменьшение доходов.

🚨 Noticia @partidazocope



📩 Carta del Gobierno a los equipos de @LaLiga: "En los próximos días se les obligará a retirar la publicidad de casas de apuestas"



😡 La gran mayoría de equipos están muy enfadados con esta decisión del Gobierno



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UokSUzDboa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 28, 2020

Такое решение вышестоящих органов, разумеется, вызвало негодование среди участников Ла Лиги, среди которых 35% (7 команд) имеют действующие договоры с букмекерскими конторами, получая при этом от них основную часть своей прибыли. Речь идет о Валенсии, Алавесе, Кадисе, Гранаде, Бетисе, Севилье и Леванте.

Стоит отметить, что вышеперечисленные клубы ранее уже имели возможность заранее подготовится к будущему решению правительства. Информация о подобном нововведении в законодательство страны появилась еще в июле, а "двигателем" процесса стал министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон. Его инициатива переросла в "Королевский указ о рекламе". Согласно данному федеральному законопроекту, разрешается "четырехчасовое окно (с 1 до 5 утра каждый день) для лицензированных игорных компаний, но не допускает показа подобной за пределами этого четырехчасового временного интервала".

Последствия данного решения очевидны — полный запрет упоминания любых букмекерских контор, кроме отведенного периода, в том числе, на игровой амуниции, названиях стадионов или иных предметах и мероприятиях, сопровождающих жизнедеятельность клубов.

Следующий этап для окончательного вступления в действие данного решения — подача указа в еврокомиссию в Брюсселе на проверку относительно соблюдения норм Европейского союза. Министерство по делам потребителей Испании выражает абсолютную уверенность в успешности этого мероприятия, и ожидает, что сезон-2021/22 в Ла Лиге начнется уже с новыми рекламными правилами. Ответной реакции клубов на резонансное решение еще не поступало.