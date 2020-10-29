Испания

Испанский форвард отличился взятием ворот в матче Сегунды против Луго.

Нападающий Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, вышел в стартовом составе Тенерифе в поединке девятого тура Сегунды против Луго.

По итогам первого тайма, Тенерифе обыгрывает соперника с минимальным преимуществом в счете, а автором гола в футболке хозяев стал Фран Соль.

Для 28-летнего испанца это взятие ворот стало дебютным за Тенерифе, при этом поединок против Луго стал для футболиста пятым в рамках Сегунды-2020/21.

Напомним, ранее Фран Соль рассказал, почему решил перейти на правах аренды в Тенерифе в минувшее трансферное окно.