Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании отправится в гости к Алавесу.

Алавес — Барселона

Суббота, 31 октября, 22:00. Эштадио де Мендисорроса. Главный арбитр — Алехандро Эрнандес.

Алавесу предстоит очень тяжелый поединок против разозленного соперника. Скромный клуб находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы с семью баллами в активе после семи сыгранных поединков. В прошлом туре Алавес гостил у Вальядолида и добился победы с комфортным счетом благодаря двум голам во втором тайме.

"Славные" не лучшим образом начали сезон, но смогли исправить положение благодаря двум победам. Состав команды дает возможность смело бороться за позицию в середине турнирной таблицы, но встреча с Барселоной не сулит набранные очки. "Сине-гранатовые" после пяти матчей набрали семь баллов и находятся на двенадцатой строчке.

В прошлом туре подопечные Рональда Кумана встречались с Реалом в рамках принципиального противостояния и потерпели поражение со счетом 1:3. Много вопросов вызвало судейство, но это уже совсем другая тема. Среди недели Барселона играла в Лиге чемпионов против Ювентус и добыла победу со счетом 2:0.

Жозеп Бартомеу ушел в отставку накануне поединка. Очень интересно, какие эмоции это подарит команде, учитывая напряженные отношения президента с Лионелем Месси и другими лидерами раздевалки. Ожидаем, что "сине-гранатовые" без особых проблем наберут три очка, и при этом не дадут сопернику отметиться голом.

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