Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.
Барселона в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании отправится в гости к Алавесу.
Алавес — Барселона
Суббота, 31 октября, 22:00. Эштадио де Мендисорроса. Главный арбитр — Алехандро Эрнандес.
Алавесу предстоит очень тяжелый поединок против разозленного соперника. Скромный клуб находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы с семью баллами в активе после семи сыгранных поединков. В прошлом туре Алавес гостил у Вальядолида и добился победы с комфортным счетом благодаря двум голам во втором тайме.
"Славные" не лучшим образом начали сезон, но смогли исправить положение благодаря двум победам. Состав команды дает возможность смело бороться за позицию в середине турнирной таблицы, но встреча с Барселоной не сулит набранные очки. "Сине-гранатовые" после пяти матчей набрали семь баллов и находятся на двенадцатой строчке.
В прошлом туре подопечные Рональда Кумана встречались с Реалом в рамках принципиального противостояния и потерпели поражение со счетом 1:3. Много вопросов вызвало судейство, но это уже совсем другая тема. Среди недели Барселона играла в Лиге чемпионов против Ювентус и добыла победу со счетом 2:0.
Жозеп Бартомеу ушел в отставку накануне поединка. Очень интересно, какие эмоции это подарит команде, учитывая напряженные отношения президента с Лионелем Месси и другими лидерами раздевалки. Ожидаем, что "сине-гранатовые" без особых проблем наберут три очка, и при этом не дадут сопернику отметиться голом.
Не сыграют: Понс — Умтити, Коутиньо
прогноз 0:2