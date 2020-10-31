"Матрасники" заинтересованы в колумбийском форварде.
Дуван Сапата, Getty Images
31 октября 2020, 14:29
Нападающий Аталанты Дуван Сапата попал в сферу интересов Атлетико, сообщает портал CalcioMercato.
"Матрансики" следят за колумбийским форвардом и попытаются подписать его в зимнее трансферное окно. Главный тренер Диего Симеоне видит в 29-летнем игроке идеального партнера для Луиса Суареса.
Стоимость Сапаты оценивается в сумму около 50 миллионов евро.
В текущем сезоне нападающий провел 7 поединков в футболке "черно-синих", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Атлетико готов продать защитника Кирана Триппьера.