Испания

"Матрасники" заинтересованы в колумбийском форварде.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата попал в сферу интересов Атлетико, сообщает портал CalcioMercato.

"Матрансики" следят за колумбийским форвардом и попытаются подписать его в зимнее трансферное окно. Главный тренер Диего Симеоне видит в 29-летнем игроке идеального партнера для Луиса Суареса.

Стоимость Сапаты оценивается в сумму около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 7 поединков в футболке "черно-синих", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико готов продать защитника Кирана Триппьера.