Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура Ла Лиги между Алавесом и Барселоной.

Анссумане Фати, начинавший матч против Ювентуса на скамейке запасных, вернулся в стартовый состав команды и сыграет против Алавеса с первых минут. Таким образом, в запасе остался Педри. Кроме того, в основу каталонцев вернулся Жерар Пике, пропускавший предыдущий поединок команды из-за дисквалификации.

Алавес: Пачеко — Мендес, Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте — Пелетейро, Батталья, Пина, Риоха — Дейверсон

Запасные: Сивера, Эли, Перес, Бурги, Гвидетти, Тавареш, Родригес, Сайнс, Агиррегабирия, Марин, Хоселу, Гарсия

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, де Йонг — Дембеле, Гризманн, Фати — Месси

Запасные: Пенья, Арнау, Брайтвейт, Де Ла Фуэнте, Педри, Фирпо, Дест, Тринкан, Пьянич, Аленья

Матч Алавес — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.