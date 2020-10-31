Испания

Подопечные Диего Симеоне набрали три балла.

Атлетико в поединке восьмого тура чемпионата Испании отправился в гости к Осасуне и добился победы со счетом 3:1.

Фелиш провел еще один отличный поединок и отметился двумя забитыми голами.

Осасуна — Атлетико 1:3

Голы: Фелиш, 43, 69, Торрейра, 88 — Будимир, 80

Осасуна: Эррера — Унаи Гарсия, Ронкалья (Видаль, 84), Давид Гарсия, Монкайола — Ойер (Торро, 59), Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес (Роберто Торрес, 68) — Гальего (Барха, 68), Адриан (Будимир, 68).

Атлетико: Облак — Эрмосо, Триппьер, Савич, Хименес — Льоренте, Эррера, Корреа (Лемар, 86), Витоло (Фелипе, 90) — Жоау Феликс (Торрейра, 85), Коке.

Предупреждения: Эррера, Коке, Льоренте